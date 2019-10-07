МОСКВА, 7 окт /ПРАЙМ/. Расследование дополнительно выявило продажу сотрудником Сбербанка одной из преступных групп 5 тысяч учетных записей по картам банка, при этом значительное количество из них неактивно, сообщила пресс-служба банка.

В четверг, 3 октября, Сбербанк сообщил, что накануне вечером ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. В субботу в банке заявили, что сотрудник кредитной организации дал признательные показания в связи с утечкой, и в настоящее время представители правоохранительных органов ведут с ним процессуальные действия.

"Дополнительно было установлено, что в конце сентября сотрудник, совершивший преступление, продал несколькими траншами одной из преступных групп в теневом интернете в совокупности пять тысяч учетных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка, значительное количество из которых являются устаревшими и неактивными", — указывается в сообщении.

Как подчеркивается, данные карты уже перевыпущены и угрозы для средств клиентов нет.