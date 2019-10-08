МОСКВА, 8 окт /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник проведет совещание о дополнительных мерах для ускорения роста российской экономики, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Восьмого октября Дмитрий Медведев проведет совещание о дополнительных мерах по ускорению экономического роста", — говорится в сообщении. В совещании примут участие первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, зампред правительства – руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Козак, Виталий Мутко, помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр экономразвития Максим Орешкин, министр труда и соцзащиты Максим Топилин, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин назвал трудной и амбициозной задачу добиться ускорения роста инвестиций в 2020 году до 5%. Президент отметил, что без такого роста инвестиций невозможно добиться роста экономики РФ выше среднемировых в 2021 году. Орешкин тогда говорил, что в России наметился рост экономики на уровне 1,6-1,7% в начале третьего квартала, но есть риски замедления.

Минэкономразвития при подготовке прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы разработало три сценария: консервативный, базовый и целевой. Ключевое отличие базового и целевого сценариев — в предположении о скорости и эффективности структурных мер госполитики, а также — в скорости адаптации к ухудшившимся в текущем году внешнеэкономическим условиям, говорится прогнозе МЭР.

В базовом сценарии прогнозируется ускорение темпов роста ВВП с 1,3% в текущем году до 1,7% в 2020 году. В целевом сценарии рост ВВП в 2020 году составит 2%. Это связано с предположением о более активном расширении инвестиционного спроса (до 5,8% в 2020 году против 5% в базовом), а также о более быстром восстановлении объемов товарного экспорта (рост на 6,1% в реальном выражении в 2020 году в целевом сценарии и на 3,3% в базовом) после стагнации в текущем году.

Кроме того, как указывает министерство, в условиях уверенных темпов роста и внутреннего спроса в целевом сценарии ожидается, что инфляция после замедления в первом полугодии следующего года восстановится до уровня 4%. При этом, в базовом сценарии инфляция будет сохраняться на уровне 3% до конца 2020 года.