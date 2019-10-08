МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в августе вырос на 0,3% по сравнению с июлем, сообщает министерство экономики и технологий страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения индикатора на 0,2%.

При этом оценка за июль была пересмотрена до снижения на 0,4% вместо 0,6% в месячном выражении.

В годовом выражении объем промышленного производства в Германии сократился в августе на 4%.

Промышленное производство в Германии, исключая энергетический и строительный сектор, в августе выросло на 0,7% к июлю. Объем производства товаров производственно-технического назначения выросло на 1,1%, а потребительских товаров — снизился на 1%.