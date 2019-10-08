САРАТОВ, 8 окт — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России обнаружила существенное расхождение данных о расходах россиян и их официальных доходах – это говорит о высоком уровне "теневых" зарплат в стране, которые требуют дополнительного внимания властей, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.

"Данные Росстата и ФНС России отражают серьезное превышение расходов над доходами граждан, даже при учете фактора закредитованности населения. Так, в республике Татарстан оно составило 44,8%, или 458 миллиардов рублей в 2017 году, а в Саратовской области — 31,5%, или 141 миллиард рублей", — сказала Бондарчук на совещании в Саратове, посвященном реализации федеральной программы по легализации теневой заработной платы.

"В большинстве субъектов Российской Федерации разработаны и утверждены программы экономического развития региона, планы повышения доходов региональных бюджетов, работают комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ. Но, тем не менее, обеление экономики идет медленными темпами", — подчеркнула Бондарчук. По ее словам, эта проблема актуальна для всех регионов России, а не только для субъектов Приволжского федерального округа.

Она также отметила, что темпы поступления в бюджет НДФЛ и страховых взносов, или "зарплатных платежей", существенно отстают от темпов поступления остальных налогов, а уровень официальной зарплаты на предприятиях часто оказывается не только ниже МРОТ — для России это 11 280 рублей в месяц, — но и прожиточного минимума, устанавливаемого органами власти субъектов.

Такая ситуация, по данным ФНС, наблюдается не только на малых и средних предприятиях, но и в крупных компаниях с числом работников более 2,5 тысячи человек.

"Следовательно, существенная часть доходов граждан находится в "серой" зоне, а значит — не работает на развитие экономики регионов. Задача, которая стоит перед налоговыми органами, а также региональными и федеральными властями — совместными усилиями переломить этот негативный тренд", — подчеркнула Бондарчук.