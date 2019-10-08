МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-августе снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%, или на 11,7 миллиарда долларов, и составило 117,3 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

Экспорт России в январе-августе 2019 года составил 275,1 миллиарда долларов и по сравнению с январем-августом 2018 года сократился на 4,2%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,5% общего объема экспорта, на страны СНГ — 12,5%.

Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 63,7% (в январе-августе 2018 года — 64,5%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров снизилась до 68,4% с 68,5% годом ранее, в страны СНГ — до 30,1% с 36,5%.

Импорт России в январе-августе 2019 года составил 157,8 миллиарда долларов и по сравнению с январем-августом 2018 года сократился на 0,3%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 88,7% общего объема импорта, на страны СНГ — 11,3%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 45,9% (в январе-августе 2018 года — 47%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров снизилась до 49,1% с 50,3% годом ранее, из стран СНГ — до 20,4% с 20,7%.