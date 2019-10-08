МОСКВА, 8 окт — Dow Jones. Падение фондового рынка, наблюдавшееся на прошлой неделе, прекратилось в пятницу, когда были представлены последние данные США по занятости, частично компенсировавшие последствия разочаровывающего отчета по производственной активности за сентябрь.

Это не означает, что опасения относительно рецессии окончательно развеяны. Эндрю Шитс из Morgan Stanley в воскресенье написал, что инвесторам следует отслеживать три ключевых индикатора, которые подают противоречивые сигналы.

Первым индикатором является индекс менеджеров по снабжению (PMI) Института управления поставками. Он отслеживает состояние производственного сектора США с 1948 года, и " в настоящее время его сигналы довольно тревожны".

Как отмечалось в пятницу, индекс PMI является качественным показателем, который по-прежнему сигнализирует о дальнейшем росте активности, пусть и менее стремительном. По словам Шитса, скользящая средняя индекса PMI за шесть месяцев является более достоверным показателем.

"Вследствие падения индекса в последнее время скользящая средняя за шесть месяцев опустилась ниже среднего уровня и продолжает снижаться, что с исторической точки зрения свидетельствует об ухудшении условий для акций и кредитования, — пишет он. – Учитывая важность этой скользящей средней, даже более позитивный, чем ожидалось, индекс PMI в следующем месяце, вероятно, не изменит ситуацию".

Индекс потребительского доверия, рассчитываемый Conference Board, при этом находится на самом высоком уровне с 2000 года. Это можно расценить как позитивный сигнал, но, по словам Шитса, в прошлом периоды совпадения пиков рыночных показателей и индикатора оптимизма весьма редки.

"Индикатор доверия потребителей США достигал важных пиков в 1988, 2000 и 2007 годах, обычно за этими периодами следовало резкое падение прибыли на рынках акций и кредитования ниже среднего", — отмечает Шитс. "В настоящее время доверие потребителей высоко, но начинает ослабевать, а значит, вероятно, мы наблюдаем формирование аналогичного пика", — добавляет он.

Наиболее многообещающим индикатором являются первичные заявки на пособие по безработице. По словам Шитса, этот показатель отражает здоровье рынка труда, и его колебания предвосхищают изменения уровня безработицы. Число заявок на пособие по безработице остается низким, но не стоит забывать о сигналах со стороны доверия потребителей и производственной активности.

Шитс, понизивший в июле рейтинг мировых акций до "ниже рыночного", добавляет, что, хотя краткосрочные инвесторы могут рассматривать недостаток оптимизма и низкий объем позиций как позитивный фактор, "тревожные сигналы со стороны ключевых показателей длительного цикла, согласно нашему мнению, усложнили задачу для держателей активов по изменению баланса собственного портфеля в позитивную сторону".

По этой причине, пишет он, мировые рынки акций не смогли продемонстрировать существенное ралли в последние месяцы.

— Автор Connor Smith, connor.smith@barrons.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ