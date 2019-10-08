МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе 9 октября предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков, говорится в сообщении министерства.

Минфин РФ, в частности, предложит ОФЗ 26225 с погашением в мае 2034 года и ОФЗ 24020 с погашением в июле 2022 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске. Объем удовлетворения заявок на обоих аукционах будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

В целом в четвертом квартале Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 420 миллиардов рублей по номинальной стоимости. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 160 миллиардов рублей, от 10 лет — также 160 миллиардов рублей.

Минфин РФ выполнил план размещения ОФЗ в третьем квартале, который был установлен на уровне 300 миллиардов рублей, на 87,1%, разместив облигации на общую сумму 261,342 миллиарда рублей. Годовой план, который установлен на уровне 2,262 триллиона рублей, по итогам сентября выполнен на 73,5%.