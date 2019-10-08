МОСКВА, 8 окт — Dow Jones. Американские компании, возможно, страдают значительно сильнее, чем кажется на первый взгляд, и это может иметь серьезные последствия для рынка акций и экономики США в целом.

Сезон отчетности вот-вот начнется, и похоже, что новости будут не слишком хорошими. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозируют, что прибыль на акцию компаний S&P 500 в 3-м квартале упала на 4,1% к прошлогоднему уровню. И даже если допустить, что фактические результаты окажутся не настолько плохими, поскольку большинство компаний обычно превосходит ожидания, похоже, что прибыли снизятся 3-й квартал подряд.

Это заметный регресс в сравнении с прошлым годом, когда прибыли выросли на 20% благодаря укреплению экономики и снижению корпоративных налогов. Торговые трения и замедление экономического роста оказывают давление на продажи, в то время как увеличение стоимости рабочей силы негативно сказывается на прибылях. Маржа по чистой прибыли компаний S&P 500, т. е. прибыль как процент от продаж, по оценкам FactSet, снизилась до 11,3% в 3-м квартале с 12% годом ранее.

Давление на маржу – не только проблема акционеров. Поскольку это давление заставляет компании снижать расходы, оно может повредить экономике в целом. Однако можно надеяться, что поскольку рентабельность компаний S&P 500 все еще находится на высоких, по историческим меркам, уровнях, сокращение расходов не будет слишком активным.

Однако данные Бюро экономического анализа (BEA) Министерства торговли США позволяют совсем иначе взглянуть на то, что происходило с прибылями американских компаний за последние годы. Согласно этим данным, рост оказался ниже, а давление на маржу – сильнее, чем показывают данные по S&P 500.

Согласно BEA, прибыли после уплаты налогов во 2-м квартале оказались всего на 6% выше, чем тремя годами ранее, в то время как чистая прибыль компаний S&P 500 за этот же период выросла на 60%. Прибыль после уплаты налогов как процент ВВП – приблизительная оценка общей маржи по прибыли в США – за этот период снизилась до 8,7% с 9,4%, несмотря на рост прибылей за счет снижения налогов в 2017 году.

Между показателями прибыли от BEA и цифрами по S&P 500 есть важное различие. Во-первых, BEA измеряет прибыли всех американских компаний, вплоть до местных химчисток, тогда как по S&P 500 учитываются только прибыли крупных публичных компаний, входящих в расчет этого индекса. Многие компании S&P 500 являются международными и получают значительные прибыли за рубежом, которые не включаются в данные BEA. Кроме того, данные по S&P основаны на финансовой отчетности компаний. Между тем BEA использует финансовую отчетность только для начальных оценок, а для итоговых – налоговые данные.

Однако в значительной степени эти показатели все же совпадают и обычно движутся в одном направлении. Если этого не происходит, как, например, в конце 1990-х, когда прибыли S&P 500 резко выросли, а прибыли BEA стагнировали, то это может быть негативным признаком. В итоге инвесторы поняли, что их оптимизм насчет прибылей крупных компаний в конце 1990-х был неуместен, и рынок акций резко упал.

Наиболее важная разница между тем, как прибыли отражаются в отчетах самих компаний и в данных BEA, возможно, заключается в особенностях учета капитальных доходов, считает экономический консультант Джозеф Карсон. Сама BEA признает, что ее данные не отражали ралли корпоративных прибылей в конце 1990-х "преимущественно из-за капитальных доходов".

Согласно бухгалтерским стандартам, доходы и убытки на капитал могут по-разному отражаться на прибыли, отмечает Дэвид Зион, глава Zion Research Group, занимающейся исследованиями в бухгалтерской и налоговой сфере. Например, если стоимость инвестиций компании в акции увеличивается, эти нереализованные доходы могут отражаться в отчете о прибылях и убытках. Новые бухгалтерские стандарты, принятые в прошлом году, еще больше расширяют возможности для подобной политики.

В свою очередь, BEA стремится отражать прибыли и убытки, которые компании получают от своих бизнес-операций, исключая доходы и убытки на капитал.

Как следствие, рост прибылей S&P 500 за последние годы в значительной степени мог быть эфемерным, т. е. связанным скорее с ростом стоимости инвестиций компаний, чем с сильными результатами их основных операций. Если у компаний начнут возникать проблемы, они, возможно, сократят расходы, что негативно скажется на экономике.

— Автор Justin Lahart, Dow Jones Newswires; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ