МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Нерезиденты и дочерние иностранные банки в сентябре продали валюты на 59,5 миллиарда рублей против покупки на 221 миллиарда рублей в августе, следует из "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России за сентябрь.

"В рамках наращивания позиций на внутреннем рынке нерезиденты и дочерние иностранные банки продали валюты на 59,5 миллиарда рублей", — указывается там же.

Как регулятор сообщал в "Обзоре рисков финансовых рынков" за август, нерезиденты и дочерние иностранные банки в августе купили валюты на 221 миллиард рублей, что стало максимумом года.

"В сентябре нерезиденты и дочерние иностранные банки нарастили совокупную позицию на валютных свопах после сокращения в августе. При этом дочерние иностранные банки по?прежнему являются нетто-кредиторами, а нерезиденты – нетто-заемщиками валюты. Наличию данной тенденции в сентябре, в том числе, могло способствовать укрепление курса рубля по отношению к доллару США, наблюдаемое в условиях общего укрепления валют стран EME в сентябре и благоприятной динамики нефтяных цен", — также обратил внимание регулятор в сентябрьском обзоре.

Доля вложений нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) в сентябре не изменилась, санкции США также мало сказались на их доле в российских евробондах, свидетельствуют данные обзора.

"Доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев, по данным Национального расчетного депозитария (НРД), в сентябре не изменилась и составила 29%, объем вложений нерезидентов вырос на 32 миллиарда рублей", — говорится в материалах регулятора.

В том числе нерезиденты и дочерние банки покупали ОФЗ на аукционах (на 18 миллиардов рублей) и внебиржевых торгах (21 миллиард), а продавали на бирже (на 8 миллиардов), уточняет ЦБ

"Введение санкционных ограничений на возможность участия американских инвесторов в первичном размещении суверенных нерублевых облигаций оказало лишь незначительное влияние на долю вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД, доля нерезидентов в еврооблигациях в сентябре сократилась на 0,5 процентного пункта, до 54,1%, а объем вложений нерезидентов на конец месяца составил 22,2 миллиарда долларов США", — также говорится в обзоре Центробанка.