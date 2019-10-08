МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Доходности российских облигаций федерального займа (ОФЗ) достигли многолетних минимумов, отыгрывая заявления Банка России о наличии определенного пространства для снижения ключевой ставки и замедление инфляции, говорят опрошенные агентством "Прайм" эксперты долгового рынка.

Динамика ОФЗ в последние дни идет со значительным опережением гособлигаций прочих развивающихся стран. Наиболее вероятная причина — позиционирование участников рынка в сторону дальнейшего снижения ставок ЦБ РФ, написали в сегодняшнем обзоре аналитики Росбанка. Так, бумаги на переднем участке кривой, например, 1,5-летние ОФЗ 26205 (доходность 6,47%), опустились ниже отметки в 6,5% при ключевой ставке в 7%.

В целом за вчерашний день кривая ОФЗ сдвинулась вниз еще на 5-10 базисных пунктов, а за последние две торговые сессии снижение доходности составляет примерно 10-15 базисных пунктов, в результате были достигнуты многолетние минимумы. При этом во вторник доходности почти не изменились, рассказала руководитель дирекции анализа долговых инструментов банка "Уралсиб" Ольга Стерина.

"Как мы полагаем, драйвером являются ожидания, связанные с октябрьским заседанием ЦБ. Оптимизм инвесторов поддержали пятничные заявления представителей ЦБ о существующей возможности для снижения ставки, а также вышедшие данные по инфляции", — отметила она.

В минувшую пятницу первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева заявила, что Банк России видит определенное пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. Также в пятницу Росстат сообщил, что дефляция в РФ в сентябре второй месяц подряд составила 0,2%, в годовом выражении инфляция замедлилась до 4% с августовских 4,3%.

Тем не менее, снижение доходности ОФЗ идет на низких торговых оборотах, обращает внимание начальник отдела финансовых рынков ИК "Велес Капитал" Артур Навроцкий.

"Последние три месяца на российском рынке практически не было торговой активности, поскольку инвесторы не понимали, готов ли Банк России идти на дальнейшее снижение ставки в условиях серьезной внешней турбулентности. Однако сильные внутренние макроэкономические аргументы за денежное послабление снова вышли на первое место, что привело к очередному заходу иностранных инвесторов. На этом фоне кривая показала хорошую динамику снижения, тем не менее торговые обороты как оставались низкими, так остаются", — сказал он.

"Важнее всего, что скажет регулятор по итогам заседания и какое состояние внешних рынков будет к этому моменту. Инвесторы очень осторожны, несмотря на временами позитивные сдвиги в секторе благодаря исключительно нерезидентам", — добавил Навроцкий.

Банк России 6 сентября в очередной раз снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых. До этого ЦБ снижал ставку в июне и июле, каждый раз также на 0,25 процентного пункта. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике состоится 25 октября, опорное — 13 декабря.