МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Банки РФ обладают достаточным запасом долларовой ликвидности для предотвращения возможного дефицита, вызванного волатильностью на внешних рынках, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России за сентябрь.

"Внутренний рынок не ощутил значительного дефицита долларовой ликвидности благодаря "буферу ликвидности", накопленному кредитными организациями. Несмотря на сокращение в августе валютной подушки, оставшегося объема (12 миллиардов долларов — по состоянию на 1 сентября 2019 года) достаточно для предотвращения дефицита, вызванного волатильностью на внешних рынках", — говорится в обзоре.

При этом у банков нет недостатка и в евро, следует из анализа регулятора. Так, в сентябре некоторые участники рынка даже столкнулись с трудностями при размещении евро на валютном рынке, оценили в Центробанке. В рамках управления ликвидностью валют с отрицательными базовыми ставками кредитные организации часто заключают свопы евро/доллар, отметили в ЦБ.

"Однако в условиях роста стоимости заимствования доллара участники использовали альтернативный вариант размещения евро посредством свопа евро/рубль, что спровоцировало избыточное предложение евро. На этом фоне ставки на свопы евро/рубль на рынке выросли до уровня верхней границы процентного коридора операций "валютный своп" с Банком России, вследствие чего участники заключили сделку "валютный своп" с Банком России на общий объем 500 миллионов евро", — говорится в обзоре ЦБ.