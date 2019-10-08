МОСКВА, 8 окт /ПРАЙМ/. РЖД поддержали переход на кассетные подшипники для грузовых вагонов наряду с повышением скорости и улучшением безопасности из-за расположения их выпуска в России, в то время, как большинство производителей роликовых подшипников находятся за пределами РФ, сообщил РИА Новости источник, знакомый с позицией компании.

По его словам, парк грузовых вагонов российских собственников составляет 1,149 миллиона единиц, из них 87,8% (1,009 миллиона) имеют в своей конструкции так называемые роликовые цилиндрические подшипники. "Сложившаяся ситуация с производством и поставкой подшипников для грузовых вагонов ставит под угрозу устойчивость транспортной системы России…. Более 94% производственных мощностей изготовителей подшипников роликового типа расположены за пределами РФ", — сказал источник.

По его славам, годовая производственная мощность "ЕПК Степногорск" (Казахстан) составляет 1,5 миллиона подшипников в год, ХАРП (Украина) — 400 тысяч, "Вологодского подшипникового завода" (Россия) — 120 тысяч. "При этом Степногорский подшипниковый завод входит в группу компаний ОАО "ЕПК", управляемую юридическим лицом с неустановленными конечными бенефициарами, зарегистрированными в европейской офшорной зоне", — отметил источник.

Собеседник агентства добавил, что более технологичные конические подшипники кассетного типа установлены на 12% парка грузовых вагонов и производятся сразу тремя локализованными в РФ предприятиями: "ЕПК-Бренко Подшипниковая компания" (Саратов, учредители — "Амстед рейл" (США) и "ЕПК" (Россия), установленная мощность — 275 тысяч подшипников, локализация — 85%), "СКФ-Тверь" (Тверь, учредитель — SKF (Швеция), установленная мощность — 150 тысяч, локализация — 85%), "Тимкен ОВК" (Тихвин, учредители — Timken (США) и ОВК (Россия), установленная мощность — 85 тысяч подшипников, локализация — 40%).

"В случае принятия решения о поэтапном переводе российского парка на кассетные подшипники эти компании будут иметь возможность нарастить объемы производства, а предприятия, выпускающие роликовые подшипники, и любые другие заинтересованные субъекты — организовать производство более современной продукции", — рассказал источник.

Согласно оценкам, в 2021 году при капремонте будет переведено на кассетные подшипники 104 тысячи грузовых вагонов (9% парка РФ) и будет построено 21 тысяча новых вагонов. Таким образом, переходный период займёт не менее 10 лет. "Все производители кассетных подшипников нацелены на долгосрочное развитие своих мощностей на территории России, для чего все они работают в направлении максимальной локализации", — заключил собеседник.