МОСКВА, 9 окт /ПРАЙМ/. Всемирный банк резко понизил прогноз по росту мировой торговли на 2019 год — до 1,5% с ожидавшихся в июне 2,6%, которые уже были бы минимумом со времени финансового кризиса, говорится в сообщении ВБ.

Максимальный спад в мировой торговле, по данным этого института развития, наблюдался в кризисном 2009 году — 10,1%. В 2010 году последовал отскок и объем торговли вырос на 11,4%. Далее наблюдался более скромный рост, причем минимальным он был в 2016 году, составив 2,7%.

"Цикличность и неопределенность экономический политики продолжают оказывать давление на рост мировой торговли. Прогноз по росту мировой торговли в июне 2019 года был понижен на 1 процентный пункт, до 2,6% — минимума со времен мирового финансового кризиса. Предварительные оценки, которые учитывают последние данные, говорят о том, что он может снизиться еще сильнее. Рост мировой торговли товарами и производственная активность существенно замедлились в 2019 году", — пишут экономисты Всемирного банка.

Они указывают, что количество новых экспортных заказов снижается уже более года на фоне эскалации напряженности в торговле, которая особенно заметна в противостоянии США и Китая. "К концу 2019 года пошлины затронут почти весь импорт США из Китая и более двух третей китайского импорта из США. Неопределенность в торговой политике США возросла в этом году и достигла уровней начала 1990 годов", — говорится в докладе.

Экономисты ВБ обращают внимание на то, что обострились и торговые споры между другими странами, например США и Индией, Японией и Южной Кореей. "С октября 2018 года объем торговли, затронутой новыми мерами по ограничению импорта, введенными странами G20, более чем утроился по сравнению с 2012-2018 годами", — заключили в ВБ.

Прогноз по росту торговли на 2020 год понижен на 1,2 процентного пункта — до 2%, а на 2021 год — на 0,6 процентного пункта, до 2,6%.