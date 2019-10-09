МОСКВА, 9 окт /ПРАЙМ/. Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году до 1% с 1,2% ожидавшихся в июне, говорится в сообщении института развития.

Прогноз на 2020 год был понижен до 1,7% с 1,8% ранее, а на 2021 год — сохранен на уровне 1,8%.

Понижение прогноза экономисты ВБ объясняют рядом факторов, в том числе сохранением экономических санкций. "Слабые инвестиции и рост торговли внесли частичный вклад в более низкий, чем ожидалось рост ВВП в начале года. Производственная активность замедлилась в первой половине 2019 года из-за вступления в силу обязательств по соглашению с ОПЕК о сокращении добычи нефти. Загрязнение ключевых трубопроводов, идущих в Европу также оказало давление на производство энергоносителей", — пишут экономисты ВБ.

Официальный прогноз Минэкономразвития исходит их того, что по итогам 2019 года ВВП РФ вырастет на 1,3%.

В июне Всемирный банк также понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году до 1,2% с 1,4%, которые банк прогнозировал в апреле, на фоне снижения нефтедобычи. Прогноз по росту ВВП России на 2020 и 2021 годы тогда остался без изменений — ВБ ждет повышения показателя до 1,8%. ВБ отмечал, что рост экономики России ускорился до шестилетнего максимума в 2,3% в 2018 году, несмотря на ужесточение экономических санкций и давление на финансовые рынки.