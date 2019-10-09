МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Бюджетные кредиты регионам РФ были антикризисной мерой несколько лет назад, говорить о масштабном возобновлении этого инструмента нет необходимости, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.

"Говорить о масштабном возобновлении бюджетного кредитования я бы сейчас не стал. Не та ситуация, не критическая ситуация у субъектов с точки зрения долга, наоборот, она выправляется. И мы договаривались о том, что это инструмент антикризисный. Может, давайте будем иметь его в виду, но пользоваться пока, мне кажется, нет необходимости", — сказал он, отвечая на предложение сенатора возобновить с 2020 года замещение банковских кредитов регионов бюджетными.