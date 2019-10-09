МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Минфин России планирует расширить критерии и тем самым увеличить число компаний, которые могут использовать режим налогового мониторинга, сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"Мы предлагаем режим, который сегодня есть, для тех компаний, которые являются крупными, которые открывают свои данные для налоговой службы и участвуют в системе налогового мониторинга, мы предлагаем расширить список таких компаний", — сказал он на правлении РСПП.

По его словам, планируется понизить планку по объему уплачиваемых компанией налогов.

Налоговый мониторинг — форма контроля, при котором организации на постоянной основе предоставляют налоговикам доступ к данным бухгалтерского и налогового учета, а также к системам внутреннего контроля. Пока это доступно только крупным налогоплательщикам: с активами и годовым оборотом не менее 3 миллиардов рублей и суммой уплаченных за год налогов не менее 300 миллионов рублей.