МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Сниженная ставка НДФЛ для нерезидентов до уровня резидентов в 13% может вступить в силу с 2021 года, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании правления РСПП.

В настоящее время ставка подоходного налога для нерезидентов составляет 30%.

"Да, с 2021 года", — сказал он, отвечая на вопрос о сроках вступления в силу сниженной ставки.

Глава департамента Минфина по налоговой и таможенной политике Алексей Сазанов отметил, что, скорее всего, соответствующий законопроект будет вноситься и рассматриваться в весеннюю сессию Госдумы.

Меры по либерализации института нерезидентства предполагают сокращение срока, по истечении которого можно получить статус резидента, со 183 дней до 90 дней. Ранее Силуанов отмечал, что это позволит привлекать иностранных инвесторов, вернуть тех бизнесменов, которые "в одно время убежали на Запад".