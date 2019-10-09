МОСКВА, 9 окт — Dow Jones. Федеральная резервная система в среду в 18.00 по Гринвичу опубликует протоколы заседания, состоявшегося 17-18 сентября, которые предоставят новые сигналы о перспективах процентных ставок.

В сентябре ФРС снизила процентные ставки на четверть процентного пункта, оставив дверь открытой для дальнейшего сокращения стоимости заимствований. Заседание ФРС проходило в то время, когда работа финансовых рынков была нарушена, что способствовало повышению краткосрочных ставок выше целевого диапазона. Протоколы заседания ФРС позволят понять, как руководители центрального банка оценивали ситуацию в то время. Вот на что следует обратить внимание.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОЛОСОВ

Руководители ФРС снизили ключевой диапазон процентных ставок до 1,75%-2%, но их решение было принято не единогласно. Текст протоколов должен предоставить более детальную информацию о ходе обсуждения этого решения, в том числе прояснить, сколько руководителей в то время считали снижение ставок не целесообразным до октябрьского заседания.

Протоколы заседаний ФРС выходят с задержкой на несколько недель, и с 17-18 сентября многое изменилось. В пятницу был представлен отчет по занятости за сентябрь, который ослабил опасения относительно резкого замедления экономики США, но не прояснил ее перспективы. Пристально отслеживаемый отчет по производственной активности, опубликованный на прошлой неделе, свидетельствовал о том, что торговая война США и Китая, а также замедление роста мировой экономики оказывают сильное негативное влияние на экспортный сектор. Отдельные данные по активности в сфере услуг намекнули на то, что ослабление активности могло распространиться на экономику страны в целом.

РОСТ И ИНФЛЯЦИЯ

Руководители ФРС могут трактовать текущие экономические данные одним из двух способов. Некоторые могут прийти к выводу о том, что текущее замедление экономики полностью соответствует их ожиданиям, от которых они отталкивались летом, дважды принимая решение о сокращении ставок, и это уменьшает необходимость в дальнейшем сокращении стоимости заимствований в октябре. Другие же могут увидеть в отчетах, что ожидаемое ослабление экономики стало более серьезным и требующим третьего снижения ставок.

Оценка перспектив экономики США руководителями ФРС в сентябре, которую будут содержать протоколы заседания, позволит прояснить их оценку баланса риска, а также то, какие меры они считают целесообразными в случае ухудшения ситуации.

Опубликованные недавно позитивные данные по инфляции могут укрепить руководство центрального банка в том, что замедление активности временно, как они и говорили ранее в этом году. Слабость инфляции весной стала одним из аргументов в пользу сокращения ставок ФРС в этом году, но протоколы июльского заседания свидетельствуют о том, что она все же была не определяющим фактором. То, как руководство ФРС оценивает улучшение данных по инфляции на фоне мрачных перспектив мировой экономики и существующих рисков, прояснит их намерения относительно денежно-кредитной политики на ближайшие месяцы.

РАСКОЛ В РЯДАХ

Если протоколы заседания в среду просигнализируют о более сильном, чем ожидалось, сопротивлении со стороны некоторых руководителей снижению ставок, то это может поумерить ожидания рынка относительно перспектив денежно-кредитного стимулирования.

Представленные в сентябре прогнозы относительно перспектив процентных ставок указывали на то, что 17 руководителей ФРС ожидали еще одного снижения ставок в этом году. Пять руководителей считали уменьшение стоимости заимствований ошибкой, а еще пять назвали это правильным решением, но не ожидали дальнейшего сокращения ставок.

ОБСУЖДЕНИЯ БАЛАНСА

Недостаток ликвидности, образовавшийся 16 и 17 сентября на рынках краткосрочного финансирования, привел к резкому повышению стоимости заимствований. Незадолго до начала заседания ФРС 17 сентября центральный банк осуществил многомиллиардную интервенцию, чтобы снизить краткосрочные ставки до пределов целевого диапазона.

Протоколы этого заседания ФРС должны передавать два важных момента, которые позволяют понять реакцию центрального банка на это нарушение работы рынка краткосрочного финансирования.

Первым является доклад руководства ФРС- Нью-Йорк, который прояснит, как непосредственно управляющие рыночными операциями центрального банка люди оценивали масштаб проблемы и ее возможные решения.

Им необходимо было ответить на несколько вопросов. Почему банки неохотно предоставляли собственные хранящиеся у ФРС резервы рынкам краткосрочного финансирования тогда, когда ставки на них резко подскочили? Произошло ли это из-за того, что дефицит резервов образовался раньше, чем ожидали в ФРС? Или же на ситуацию повлияли другие факторы, в том числе изменения структуры рынка или же практика осуществления банковского надзора.

Первоначальная оценка руководством ФРС ситуации с волатильностью на рынках краткосрочного финансирования может повлиять на решение центрального банка в октябре.

Вторым важным моментом является реакция остальных руководителей ФРС на доклад ФРС-Нью-Йорка. В настоящий момент центральному банку перестать откладывать в долгий ящик сложные решения, в том числе относительно сроков и способа возобновления покупок активов, а также относительно целесообразности создания новых инструментов сдерживания волатильности рынков кредитования.

Безусловно, актуальность обсуждений этих вопросов в сентябре несколько снизилась после того, как во вторник председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о возобновлении приобретений краткосрочных казначейских облигаций в скором времени для увеличения баланса резервов до уровня, достаточного для предотвращения нарушений работы рынков финансирования, аналогичных сентябрьскому.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ