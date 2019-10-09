МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Представители Китая предлагают увеличить закупки сельскохозяйственных товаров из США, чтобы способствовать достижению предварительной договоренности с американской стороной по торговле, пишет издание Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Официальные представители из Китая предлагают увеличить закупки сельскохозяйственной продукции из США, поскольку стремятся к заключению предварительного соглашения между Пекином и Вашингтоном", — цитирует газета слова источников.

Очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем пройдет 10-11 октября, за несколько дней до запланированного на 15 октября очередного повышения пошлин США на товары из США объемом 250 миллиардов долларов до 30% с 25%. С американской стороны в переговорах примут участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Источники отметили, что Китай готов к деэскалации, и Лю Хэ прибывает на переговоры не с пустыми руками. Китай также внесет множество изменений в нетарифные барьеры. Так, китайская сторона "в основном согласилась со всеми требованиями министерства сельского хозяйства США по говядине, свинине и баранине", отметил один из источников.