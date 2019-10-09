МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-сентябре 2019 года сократилось на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 57,2 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.

"По оценке Банка России, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в январе-сентябре 2019 года уменьшилось до 57,2 миллиарда долларов США против 75,1 миллиарда долларов США в январе-сентябре 2018 года", — говорится в сообщении.

Как отмечает ЦБ, основную роль сыграло сжатие профицита внешней торговли товарами вследствие сокращения стоимостных показателей экспорта энергетических товаров на фоне ухудшения мировой ценовой конъюнктуры. Незначительный рост дефицита баланса услуг, связанный с увеличением их импорта, также повлиял на ослабление счета текущих операций.