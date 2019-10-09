МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-сентябре текущего года сократилось на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 122,9 миллиарда долларов, сообщается в материалах Банка России.

По оценке ЦБ, профицит внешней торговли товарами снизился "вследствие сокращения стоимостных показателей экспорта энергетических товаров на фоне ухудшения мировой ценовой конъюнктуры".