ЦБ: Профицит торгового баланса РФ в январе-сентябре сократился на 10,4%
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-сентябре текущего года сократилось на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 122,9 миллиарда долларов, сообщается в материалах Банка России.
По оценке ЦБ, профицит внешней торговли товарами снизился "вследствие сокращения стоимостных показателей экспорта энергетических товаров на фоне ухудшения мировой ценовой конъюнктуры".
https://1prime.ru/state_regulation/20191009/830394314.html