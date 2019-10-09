МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Чистый отток капитала из РФ в январе-сентябре 2019 года сократился на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 24,9 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные материалы ЦБ.

"Сальдо финансовых операций частного сектора в январе-сентябре 2019 года, согласно оценке Банка России, составило 24,9 миллиарда долларов США (29,9 миллиарда долларов США в январе-сентябре 2018 года)", — говорится в сообщении.

Как отмечает регулятор, определяющими в динамике показателя стали операции банков по увеличению внешних требований и сокращению обязательств перед нерезидентами. Финансовые потоки прочих секторов были в целом сбалансированы.