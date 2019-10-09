МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 24020 с погашением в июле 2022 года на 10,5 миллиарда рублей при спросе в 49,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 100,27% от номинала, средневзвешенная цена — 100,2707% от номинала. Выручка от размещения составила 10,632 миллиарда рублей.

Ранее в среду Минфин на безлимитном аукционе разместил облигации ОФЗ серии 26225 с погашением в мае 2034 года на 41,9 миллиарда рублей при спросе в 79,77 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 102,3515% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,11% годовых. Средневзвешенная цена составила 102,3656% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,11% годовых.