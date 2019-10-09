ЛОНДОН, 9 окт /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Большинство банков Великобритании хорошо капитализированы и готовы к возможным негативным последствиям Brexit, однако в случае выхода Соединенного Королевства из ЕС без заключения соглашения кредитные рейтинги банков и прогнозы по ним могут быть пересмотрены в сторону понижения и ухудшения, сообщило в среду международное рейтинговое агентство Fitch.

По данным агентства, большинство банков, зарегистрированных в Великобритании, хорошо капитализированы, обладают достаточными резервами ликвидности, а объемы невозвратных кредитов находятся на исторически низком уровне.

Тем не менее, Brexit без заключения соглашения "может вызвать существенное нарушение экономических перспектив Великобритании и привести к негативным рейтинговым действиям в отношении банков, скорее всего, с присвоением негативных прогнозов", отметили в агентстве.

Fitch поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента британского банковского сектора в список Rating Watch Negative (RWN), отразив, таким образом, неопределенность в отношении характера и сроков выхода Великобритании из ЕС и связанного с этим риском понижения рейтингов.

"Если будет заключено соглашение по Brexit, при прочих равных условиях, Fitch, скорее всего, исключит рейтинги банков из RWN и присвоит им стабильные прогнозы", — отмечается в сообщении.

Согласно прогнозу Fitch, в случае Brexit без сделки ВВП Великобритании упадет более чем на 3% в течение двух лет относительно базового прогноза Fitch. Реальный ВВП в 2020 году сократится примерно на 1,5%, что будет более глубоким спадом, чем в 1991 году. Уровень безработицы вырастет примерно до 5,5%.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября.