МОСКВА, 9 окт /ПРАЙМ/. Банк России повысил прогноз структурного профицита ликвидности банковского сектора РФ на конец 2019 года до 3,6–3,9 триллиона рублей с 3,4–3,7 триллиона рублей, говорится в комментарии регулятора "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

"Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2019 года повышен с 3,4–3,7 до 3,6–3,9 триллиона рублей", — сказано в материалах.

Регулятор отмечает, что пересмотр прогноза связан с размещением бюджетных средств на счета отдельных кредитных организаций.

В сентябре величина структурного профицита ликвидности снизилась на 0,5 триллиона рублей, до 2,9 триллиона. По сообщению ЦБ, временному снижению профицита в конце месяца способствовало увеличение банками остатков средств на корсчетах в Банке России в сравнении с аналогичным периодом предыдущего месяца.

Структурный профицит ликвидности в банковском секторе означает, что на счетах банков в ЦБ больше денежных средств, чем необходимо для выполнения обязательных резервных требований и проведения платежей. В этих случаях Банк России проводит аукционы по абсорбированию ликвидности.