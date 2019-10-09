МОСКВА, 9 окт /ПРАЙМ/. Члены комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США на встрече 17-18 сентября отметили, что торговый конфликт с Китаем оказывает негативное влияние на перспективы экономического развития, следует из протокола заседания, опубликованного в среду.

"Представители ФРС в целом считают, что риски относительно роста экономической активности увеличились… из-за неопределенности торговой политики и общей обстановки в мире", — говорится в протоколе заседания.

ФРС называет торговое напряжение и неопределенность относительно экономического развития основными факторами, которые оказывают давление на экспорт, промпроизводство и инвестиции в бизнес.

Кроме того, регулятор отметил наличие контраста между стабильным ростом показателей потребления и слабым ростом инвестиций. ФРС полагает, что в текущих условиях неопределенности развития бизнеса и слабого инвестирования существует риск роста безработицы, которая может повлечь за собой сдерживание роста доходов населения.

По итогам заседания большинство членов ФРС, в том числе председатель регулятора Джером Пауэлл, приняли решение о снижении процентной ставки на 25 базисных пунктов, до уровня в 1,75-2% годовых. Против высказались трое. Следующее заседание Федрезерва запланировано на 29-30 октября.