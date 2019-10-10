СОЧИ, 10 окт /ПРАЙМ/. Участники платежного рынка и представители профильных компаний соберутся в Сочи на форуме финансовых инноваций Finopolis, чтобы обсудить ключевые тренды отрасли и особенности ее регулирования.

Основные события форума пройдут с 10 по 11 октября в главном медиацентре Сочи.

Участие в форуме примут глава Банка России Эльвира Набиуллина и руководители профильных департаментов, глава Сбербанка Герман Греф, представители платежных систем Visa, Mastercard и "Мир", первые лица российских банков и интернет-компаний. В рамках форума будет представлен годовой отчет ФинЦЕРТа Банка России по цифровой безопасности.

В первый день участники обсудят регулирование финтех-компаний и особенности их лицензирования, особенности цифрового права и проекты в области аналитики данных. Во второй — блокчейн и криптоактивы, цифровой аудит и облачные технологии.

В рамках форума будут представлены инновации в сфере платежных решений, в частности, оплата товаров и услуг с помощью QR-кода и биометрии, концепция "умного дома" и многое другое.