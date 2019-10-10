МОСКВА, 10 окт /ПРАЙМ/. Противостояние крупнейших экономик мира, США и Китая, давно вышло за рамки их торговых противоречий и поставило на повестку дня вопрос замедления темпов роста не только в этих странах, но и во всем мире. В преддверии начала нового раунда переговоров РИА Новости опросило экономистов о влиянии торговой войны на экономики двух стран, а также о перспективах разрешения конфликта.

Торговая война между США и Китаем идет с 2018 года. За это время они неоднократно проводили переговоры, в которых отмечали прогресс, однако в результате снова повышали импортные пошлины на товары. Новый раунд торговых переговоров начнется 10 октября в Вашингтоне. В центре внимания представителей двух стран будут интеллектуальные права, нетарифные барьеры и сельское хозяйство.

Экономисты международных институтов развития неоднократно говорили, что в торговой войне проигрывают все, а глобальный ВВП и торговля подвергаются проверке на прочность. Так, в среду Всемирный банк резко понизил прогноз по росту мировой торговли на 2019 год — до 1,5% с ожидавшихся в июне 2,6%, которые уже были бы минимумом со времени финансового кризиса.

ВБ указывает, что количество новых экспортных заказов снижается уже более года на фоне эскалации напряженности в торговле, которая особенно заметна в противостоянии США и Китая. Прогноз роста мировой экономики в 2019 году был понижен до 2,5% с 2,6%.

ТОРГОВЛЯ ПРОТИВ ВВП

Негативное влияние торговой войны на экономику Китая существенно выше, чем для США, полагает аналитик группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Ростислав Ерзин. "Бюджетный дефицит Китая вследствие необходимости поддержки несущих убытки китайских компаний увеличивается, в 2018 году дефицит консолидированного бюджета уже достиг почти 5% ВВП, влияние на темпы роста импорта существенно выше, равно как и на экономический рост в целом", — комментирует он.

О замедлении темпов роста в Китае на фоне торговой войны говорит и Татьяна Евдокимова из Нордеа-банка. "Мы, тем не менее, не ожидаем жесткой посадки китайской экономики, благодаря внутренним стимулам со стороны китайских властей, а также благодаря снижению зависимости Китая от экспорта и росту ориентации на внутреннее потребление", — отмечает собеседница агентства.

По прогнозу Нордеа, в базовом сценарии, рост китайской экономики умеренно замедлится с 6,2% в текущем году до 5,9% в 2020 году и до 5,7% в 2021 году. Экономика США при этом также рискует столкнуться с замедлением роста с 2,3% в 2019 году до 1,5% в 2020 году под воздействием роста процентных ставок в США с 2015 по 2018 годы. Прогноз по США на этот год совпадает с пересмотренной в сторону замедления оценкой ВБ, но оптимистичней ожиданий по ВВП Китая (6,1%).

Партнер и руководитель группы по работе с компаниями из России и СНГ в Китае Deloitte Александр Крылов полагает, что даже в условиях торговых трений, неопределенности в Европе и волатильности на рынке нефти ВВП Китая может превысить 6% в 2019 году, что выше, чем в большинстве стран с развитой экономикой.

ДОЛГИЙ ПУТЬ КИТАЯ

Китай в течение многих лет опережает США по темпам роста экономики, в 2018 году ВВП вырос в Поднебесной на 6,57%, а в США — 2,86%, напоминает Ерзин. При этом по мнению ряда экономистов, ключевым для оценки экономики страны стоит считать показатель ВВП на душу населения.

"Участники рынка отмечали, что Китай превзойдет США по росту экономики. Но если мы посмотрим на рост ВВП на душу населения, который является ключевым, то сегодня Китаю предстоит проделать долгий путь, прежде чем стать лидером по этому параметру. На самом деле, есть два Китая: один из них живет в достатке, капитализирован, открыт для глобализации, ВВП на душу населения высок, но другая часть Китая все еще крайне бедна", — заявил РИА Новости глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.

"Конечно, Китай входит в топ-10 стран с точки зрения макроэкономического развития, но как глобальная экономика, если мы смотрим на ВВП на душу населения, для его роста потребуются десятилетия очень высокой экономической активности, не думаю, что это произойдет в ближайшее время. Думаю, что США с этой точки зрения сохранят лидерство в течение продолжительного времени", — считает он.

Ерзин из АКРА указывает, что ВВП на душу населения Китая составляет лишь около 30% аналогичного показателя США, поэтому потребуется еще достаточно большое количество времени, прежде чем Китай сможет догнать самую большую экономику мира. "В зависимости от методики расчета ВВП на душу населения США превышает ВВП на душу населения Китая в 4-6,5 раза. Выравнивание этих показателей — не перспектива текущего бизнес цикла", — также уверена Евдокимова из Нордеа.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕГОВОРОВ

Предметом обсуждения сторон на предстоящих торговых переговорах по-прежнему будут весьма острые и важные для обеих экономик вопросы по защите прав интеллектуальной собственности, доступу для американских компаний на китайский рынок, импорту американской сельскохозяйственной продукции, напоминает Евдокимова.

"Переговоры вряд ли позволят достигнуть прорывных результатов… Присутствует все больше признаков того, что противоречия между крупнейшими экономиками мира все сильнее выходят за рамки темы торговли. Данная относительно напряженная ситуация во взаимоотношениях между странами рискует сохраниться в среднесрочной перспективе", — прогнозирует она.

Ерзин считает, что дальнейший сценарий не поддается прогнозам во многом из-за непредсказуемости президента США Дональда Трампа: "Начиная с лета этого года, когда Трамп внезапно развязал новый виток торговых войн, были как шаги в сторону усугубления конфликта между двумя странами, так и в сторону примирения (например, отмена тарифов в отношении определенных групп товаров). Недавним громким событием было внесение США в черный список ряда китайских компаний".

Он также обращает внимание на важность "фактора престижа" для Поднебесной. "Китай со своей стороны неоднократно заявлял о готовности к перемирию и нежелании усугубления торговых разногласий, но вынужден отвечать зеркальными мерами на действия американцев — фактор престижа имеет большое значение", — считает аналитик.

"Тем не менее, можно предположить, что негативные последствия торговых войн, в первую очередь для США, будут становиться более очевидными, особенно на фоне грядущих выборов, что в свою очередь может подтолкнуть американскую сторону к шагам по ослаблению торговых противоречий", — заключил Ерзин.