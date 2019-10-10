МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Аналитический центр при правительстве РФ стал Центром компетенций по цифровому госуправлению нацпрограммы, сообщили РИА Новости в пресс-службе проектного офиса нацпрограммы "Цифровая экономика" Аналитического центра.

"Центр компетенций должен стать площадкой проектирования изменений в госуправлении на основе цифровизации и прообразом сингапурского GovTech", — отметил представитель вице-премьера Максима Акимова.

Он будет осуществлять экспертное и аналитическое сопровождение одноименного федпроекта по четырем направлениям: цифровая трансформация госуслуг и сервисов; цифровая трансформация госслужбы; создание сквозной цифровой инфраструктуры и платформ; обеспечение цифровой трансформации госуправления.

"Основная наша задача – быть платформой для бизнеса, экспертов, чье мнение учитывалось бы при реализации федпроекта "Цифровое государственное управление" нацпрограммы "Цифровая экономика", – приводятся в сообщении слова руководителя Центра компетенций по цифровому госуправлению, замруководителя Аналитического центра при правительстве РФ Михаила Прядильникова.

Функционал центра компетенций можно разделить по четырем направлениям. Первое направление — "Оценка цифровой зрелости", в которое входят функции по подготовке методики оценки цифровой зрелости ФОИВ и регионов и проведение данной оценки. Второе направление "Сопровождение жизненного цикла федерального проекта" предполагает подготовку экспертных позиций по предложениям о внесении изменений в паспорт федпроекта, изменения федпроекта и экспертное сопровождение реализации его ключевых направлений.

В третье направление "Координация разработки суперсервисов" входит координация и синхронизация суперсервисов между собой и с другими национальными программами и федеральными проектами, управление пользовательским опытом при запуске и работе суперсервисов. Четвертое направление "План цифровой трансформации государственного управления" включает в себя задачи по разработке и сопровождению реализации Плана цифровой трансформации госуправления.

Центр компетенций также запустит экспертные группы по различным направлениям федпроекта. Они будут сформированы по направлениям плана реализации цифровой трансформации госуправления. "Мы ожидаем, что уже 22 октября проведем заседание экспертной группы по образовательным услугам", – указал Прядильников.