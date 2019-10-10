МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Всемирный банк прогнозирует замедление роста экономики Восточной Азии и Тихоокеанского региона в 2019 году до 5,8% с 6,3% в 2018 году, говорится в сообщении банка.

Прогноз на текущий год на 0,2 процентного пункта ниже ожиданий, озвученных Всемирным банком в апреле. Сильнее всего банк понизил прогноз на 2019 год по росту ВВП Таиланда — на 1,1 процентного пункта, до 2,7%. В 2018 год рост ВВП страны составил, по оценкам ВБ, 4,1%. При этом прогноз по экономике Вьетнама единственный из стран региона остался без изменений: по оценкам банка, рост ВВП страны в текущем году составит 6,6%.

Всемирный банк также прогнозирует замедление роста ВВП Индонезии до 5% в текущем году с 5,2% в 2018 году. При этом рост экономики Монголии, по оценкам ВБ, ускорится в 2019 году до 6,9% с 6,8% годом ранее. В то же время новый прогноз на 0,3 процентного пункта ниже апрельских ожиданий.

Кроме того, в 2020 и 2021 годах ожидается продолжение замедления роста экономики Восточной Азии и Тихоокеанского региона — до 5,7% и 5,6% соответственно.

Отмечается, что новый прогноз ВБ отражает снижение роста экспорта и производственной активности. "Ослабление мирового спроса, в том числе со стороны Китая, и возросшая неопределенность вокруг сохраняющейся торговой напряженности между США и КНР привели к снижению экспорта и замедлению роста инвестиций, что стало проверкой для устойчивости экономики региона", — говорится в сообщении.

В среду Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5% с 2,6% на фоне замедления глобальной торговли и инвестиций.