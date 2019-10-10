МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Группа НЛМК и бельгийский инвестфонд Sogepa намерены в 2019-2021 годах вложить по 100 миллионов евро в развитие NLMK Belgium Holdings (NBH), в котором владеют по 49% акций, говорится в сообщении НЛМК.

Компании договорились о совместной поддержке NBH в части банковского финансирования путем предоставления гарантий акционеров на паритетной основе. "Вклады акционеров планируется направить на финансирование инвестиционных проектов Стратегии 2022, целью которых является рост производства нишевых продуктов с высокой добавленной стоимостью в обоих европейских дивизионах", — отмечается в сообщении.

Подписанное соглашение также предусматривает опцион Sogepa на продажу НЛМК 24% акций NLMK Belgium Holdings в 2023 году.

NLMK Belgium Holdings включает производственные и сервисные предприятия дивизиона "НЛМК Европа Плоский прокат" (NLMK La Louviere, NLMK Strasbourg, NLMK Manage Steel Center) и два производственных актива дивизиона "НЛМК Европа Толстый лист" (NLMK Clabecq и NLMK Verona). Производственные мощности каждого из дивизионов превышают 1 миллион тонн металлопродукции в год.

Группа НЛМК — вертикально интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 81% его акций. НЛМК в первом полугодии 2019 года снизил выпуск стали на 6% — до 8,175 миллиона тонн.