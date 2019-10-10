МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Около 7 тысяч тонн промышленных сточных вод могли попасть в реку Казмышла после аварии на предприятии "Полиэф" в башкирском Благовещенске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.

В среду вечером в ОАО "Полиэф" на одном из резервуаров с хранением подготовленных для очистки стоков обвалился фрагмент участка стены, часть стоков попала на прилегающую территорию. По информации ГУ МЧС по Башкирии, населенные пункты и предприятия не попадают в зону возможного воздействия разлива сточных вод. Утром в четверг спасатели сообщили о локализации аварии, более 260 человек ликвидируют последствия ЧП.

"При обвале стены аварийного резервуара объемом 20 тысяч кубических метров вытекло восемь тысяч тонн промышленных сточных вод. По предварительным данным, семь тысяч тонн могли попасть в реку Казмышла", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в целях мониторинга предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ на месте ЧП работают три мобильных лаборатории. По предварительным данным, превышения содержания вредных веществ пока не зафиксировано.