МИНСК, 10 окт — ПРАЙМ. Потери белорусской экономики в 2020 году от налогового маневра РФ в нефтяной сфере оцениваются в 400 миллионов долларов, заявил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.

"Суммарно за два года 800 миллионов долларов: 400 миллионов в этом году и 400 миллионов в следующем", — сказал министр журналистам в четверг, отвечая на вопрос о потерях белорусской экономики от налогового маневра РФ.

Отвечая на вопрос о наличии прогресса в переговорах с Москвой о компенсации Минску потерь экономики от налогового маневра, Ермолович сказал: "Пока в процессе".

Один из спорных вопросов для Минска и Москвы — налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу.

Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери суммарно за шесть лет в сумму до 11 миллиардов долларов, а в 2019 году — в 400 миллионов долларов (при цене нефти в 70 долларов за баррель).