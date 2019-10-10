МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в августе уменьшился на 0,6% по сравнению с июлем, а в годовом выражении упал на 1,8%, сообщает национальное статистическое бюро страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что объем промпроизводства в отчетном месяце снизился на 0,1% в месячном исчислении, а в годовом — на 0,9%.