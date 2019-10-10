МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 5 октября, уменьшилось на 10 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 210 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения показателя до 215 тысяч. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону повышения — до 220 тысяч с 219 тысяч заявок.