МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Пенсионный фонд России прогнозирует рост страховой пенсии почти до 17,4 тысячи рублей в 2021 году и до 18,3 тысячи рублей в 2022 году, рассказал РИА Новости глава ПФР Антон Дроздов.

Ранее в материалах Российской трехсторонней комиссии сообщалось, что средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч рублей, средний размер страховых пенсий по старости для неработающих — 16,4 тысячи рублей.

"В 2020 году — 16,4 тысячи рублей, почти 17,4 тысячи в 2021 году и 18,3 тысячи рублей в 2022 году", — сказал Дроздов.