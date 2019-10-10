БРЮССЕЛЬ, 10 окт — ПРАЙМ. Совет стран ЕС исключил ОАЭ и ряд других юрисдикций из списка государств, которые, по мнению ЕС, могут являться налоговыми гаванями, говорится в материалах Еврокомиссии.

"Совет признал, что Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Коста-Рика, Сербия, Швейцария и Маврикий выполнили все свои обязательства, и полностью исключил их из списка ЕС. Маршалловы Острова переведены из черного списка в серый", — говорится в них.

Чёрный список — это страны, которые отказались сотрудничать с ЕС в сфере налогообложения или работать с недостатками в управлении своими налоговыми системами. В него теперь входят Американское Самоа, Белиз, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго, Американские Виргинские острова, Фиджи, Оман и Вануату.

Этот список призван, в частности, способствовать усилиям по предотвращению уклонения от уплаты налогов, отмечал ранее Совет.

В "серый список" входят юрисдикции, которые взяли на себя обязательства по корректировке своей налоговой политики. ЕС следит за имплементацией этих обязательств.