СОЧИ, 10 окт /ПРАЙМ/. Все действующие негосударственные пенсионные фонды (НПФ) совершали сделки, которые тем или иным образом привлекли внимание Банка России с точки зрения фидуциарной ответственности, сообщил журналистам заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

В марте 2018 года в целях повышения эффективности управления пенсионными накоплениями был принят закон, в соответствии с которым у фондов появилась фидуциарная ответственность перед застрахованными лицами. Так, приобретение и реализация активов фондом должны быть осуществлены на наилучших доступных для НПФ условиях (в том числе соотношения риска и ожидаемой доходности) на момент заключения сделки.

В противном случае НПФ будет обязан восполнить объем пенсионных накоплений и пенсионных резервов на величину уменьшения средств или величину недополученного дохода за счет собственных средств.

"С марта 2018 года по май 2019 года со средствами НПФ было совершено около 2,8 тысячи сделок с облигациями и 47 сделок по заключению депозитных договоров, которые привлекли наше внимание. В рамках тех методик, которые мы выпустили, по рассмотрению вопроса привлечения к фидуциарной ответственности это количество сделок попало под ряд признаков, которые свидетельствуют о том, что нам надо обратить на эти сделки особое внимание", — рассказал Чистюхин.

По его словам, это коснулось всех действующих негосударственных пенсионных фондов. "В июле 2019 года всем 49 фондам, а это коснулось всех фондов, были направлены предписания с требованием представить необходимую поясняющую информацию. Информация была получена, и в конце августа на основе полученной информации и отработки этой информации был составлен дополнительный план по проверке сделок, по которым остались вопросы", — сказал он.

"Нам дали документы, и нам не хватило тех аргументов, которые представлены, но одновременно с этим эти аргументы и наше понимание однозначно не свидетельствуют, что точно были нарушения. Нам надо дальше провести надзорную работу", — сказал он, комментируя дополнительные проверки.

К 9 октября отработано 98% сделок, к которым возникли вопросы, отметил он. "Будем считать, что практически вся работа проведена и в периметре контроля у нас остались 153 сделки у 29 негосударственных пенсионных фондов. Решение будет принято до середины ноября", — заключил он.