МОСКВА, 10 окт /ПРАЙМ/. Роскомнадзор в целом поддерживает законопроект о значимых информационных ресурсах, но считает, что необходимо его доработать, заявила начальник правового управления Роскомнадзора Мария Смелянская.

Законопроект о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах был внесен в Госдуму в конце июля депутатом от "Единой России" Антоном Горелкиным. Согласно проекту, владеть таким ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. Автор документа говорил, что законопроект относит к значимым инфоресурсам IT-компании, которые ориентированы на российский рынок, включая "Яндекс" или Mail.ru Group. Законопроект ранее подвергся критике и со стороны правительства, и IT-отрасли.

"Концептуально мы считаем, что данное регулирование необходимо. Регулирование значимых ресурсов назрело давно", — сказала Смелянская на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике, где обсуждался законопроект.

В то же время, по мнению Роскомнадзора, проект требует доработки. "Вопрос в том, чтобы дифференцировать новый правовой статус от иных, которые в законе (действующем законе об информации – ред.) уже заложены. Потому что в той концепции закона, который есть сейчас, который мы поддерживаем, нет тех признаков, которые смогут отличить значимый ресурс от организатора распространения информации в сети интернет и аудиовизуальных сервисов", — сказала представитель Роскомнадзора.

Роскомнадзор также считает необходимым доработать законопроект с точки зрения выработки критериев отнесения информационных ресурсов к значимым.

"Хочется отметить, что если мы выделяем какие-то российские значимые ресурсы и создаем для них какой-то благоприятный режим, то это также требует какого-то обозначения в законопроекте для того, чтобы каким-то образом сделать их жизнь легче и дать понять, что они находятся под неким патронажем государства, особой защитой", — добавила Смелянская.