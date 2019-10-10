СОЧИ, 10 окт /ПРАЙМ/. Планируемая с самого начала 2020 года отмена территориального коэффициента, который используется при расчете цены ОСАГО, может быть отложена, рассказал журналистам зампред Банка России Владимир Чистюхин в кулуарах форума инновационных финансовых технологий Finopolis.

Разработанный Минфином и ЦБ законопроект о дальнейшей либерализации "автогражданки" был внесен в Госдуму в июле. Он предполагает отмену коэффициентов мощности (с 1 октября 2020 года) и территории (с 1 января 2020 года), а также дальнейшее расширение тарифного коридора — страховщики смогут самостоятельно определять тариф в его пределах. Вдобавок к этому лимит выплат за вред жизни и здоровью при ДТП с нынешних 500 тысяч рублей должен подняться до 2 миллионов, то есть до компенсации, которая уже сейчас положена, в частности, пассажирам автобусов.

Но в настоящее время ЦБ исходит из того, чтобы осуществлять изменения в ОСАГО более плавно, не все разом. "Мы предполагаем, что перед вторым чтением все-таки пройдут еще несколько публичных обсуждений, в том числе парламентские слушания, на которых разные варианты развития событий будут обсуждены. Один из вариантов развития событий – это дополнительное расширение тарифного коридора, второй вариант – это отнесение на более поздний срок каких-то инициатив", — сказал Чистюхин.

Он уточнил, что повышение лимитов выплат "по жизни и здоровью" в этом контексте не затрагивается, "больше речь идет о территориальном коэффициенте".

Первый этап реформы ОСАГО стартовал в январе. Тарифный коридор (базовая ставка, на основе которой рассчитывается итоговая стоимость) был расширен на 20% вверх и вниз от базовой цены (его рамки теперь находятся в пределах 2,746-4,942 тысячи рублей). Также появились дополнительные ступени в расчете коэффициента возраст-стаж. С 1 апреля вступили в силу изменения в расчете коэффициента аварийности бонус-малус.