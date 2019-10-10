С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт /ПРАЙМ/. Стоимость блокирующего пакета акций авиакомпании "Россия" (25,0001%), который администрация Санкт-Петербурга планирует включить в программу приватизации госимущества на 2019 год, по предварительным данным, оценивается в 1,84 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости в четверг представитель городского комитета имущественных отношений (КИО).

"По предварительной оценке, стоимость блокирующего пакета может составить 1,84 миллиарда рублей. Но пока решение о продаже не принято. Когда предложения о внесении изменений в программу приватизации государственного имущества будут утверждены, будет проведена полноценная оценка рыночной стоимости акций", — сказала собеседница агентства.

В августе сообщалось о планах властей Петербурга в 2019 году реализовать 25,0001% акций авиакомпании "Россия". Городская администрация объясняла эти намерения необходимостью получения дополнительных доходов бюджета от продажи акций тех компаний, где участие в акционерных капиталах не соответствует интересам города, а контролю за их деятельностью со стороны властей препятствует отсутствие контрольного пакета акций.

Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот". Основным владельцем "Аэрофлота" является государство с долей 51,2%. Госкорпорации "Ростех" принадлежит 3,5% акций авиакомпании, институциональным инвесторам — 34,8%, физическим лицам — 5,6%, менеджменту компании — 0,1%.