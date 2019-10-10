МОСКВА, 10 окт /ПРАЙМ/. Гендиректор "Яндекса" в России Елена Бунина предложила создать рабочую группу для доработки законопроекта о значимых информационных ресурсах, автор инициативы Антон Горелкин идею поддержал.

Законопроект о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах был внесен в Госдуму в конце июля депутатом от "Единой России" Антоном Горелкиным. Согласно проекту, владеть таким ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. Автор документа говорил, что законопроект относит к значимым инфоресурсам IT-компании, которые ориентированы на российский рынок, включая "Яндекс" или Mail.ru Group. Законопроект ранее подвергся критике и со стороны правительства, и IT-отрасли.

"Давайте срочно создавать рабочую группу, давайте обсуждать все нюансы закона, и давайте мы этот закон сделаем прекрасным. Потому что регулирование сейчас можно сделать таким, чтобы оно было лучшим в мире и защищало наши компании", — сказала Бунина на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике, где обсуждался законопроект.

Автор законопроекта депутат Антон Горелкин поддержал идею о создании рабочей группы. "Рабочая группа — это прекрасная, разумная идея, и я, как автор инициативы, всецело поддерживаю Елену Игоревну Бунину в этом смысле", — сказал депутат.

Бунина поддержала идеи законопроекта о развитии экономики, поддержке российских товаропроизводителей, при этом высказав ряд замечаний к нему.

"В чем исполнение закона? Ограничить доступ российских компаний на международные финансовые рынки – на самом деле это звучит ровно так. Сразу возникает вопрос: почему ограничения именно финансовые? Нам важно чтобы управлялось из России, чтобы голосование было из России, а не то, сколько денег кто вложил", — сказала Бунина.

"С моей точки зрения, то, как сейчас закон пишется, дискриминирует российские компании, которые конкурируют с мировыми гигантами. В России есть конкуренты этим гигантам: в России есть "ВКонтакте" против Facebook, есть "Яндекс" против Google, есть IVI против Netflix. Важно, чтобы мы это не потеряли. Важно, чтобы были российские интернет-гиганты", — продолжила глава "Яндекса" в России.

Она отметила, что многие российские компании не только из IT-сферы имеют иностранный капитал, торгуются на западных биржах, но при этом платят налоги в России, создают тут рабочие места, вкладывают значительные средства в социальную сферу.

"Если закон принять именно в той формулировке, которая есть сейчас, инвестиционный климат пострадает для всех компаний страны в целом. Это важно для развития экономики России. Это важно не только не только для IT и интернета. Климат инвестиционный пострадает для всех смежных областей. Не надо стрелять себе в ногу, не надо останавливать развитие", — предупреждает Бунина.

Она также подчеркнула, что при разработке регулирования сегодня необходимо задумываться о ситуации в будущем. В качестве примера она привела беспилотные автомобили, которые, уверена топ-менеджер "Яндекса", будут повсеместно применяться в мире через 10-15 лет, и важно, чтобы и в России эта сфера развивалась.

"Мы делаем сейчас беспилотники, они на мировом уровне, они входят в топ-5 беспилотников мира. Если сейчас это убить, через 10 лет придется ездить в американских или китайских беспилотниках, и данные о том, как вы едете по улице, будут уходить ровно в те страны. Но нам же это не нужно. Давайте свое развивать, давайте привлекать инвестиции и развивать свое", — заявила Бунина.

"Поэтому разговор сейчас не о том, как сейчас что-то делать, давайте думать о будущем", — заключила она.