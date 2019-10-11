МОСКВА, 11 окт /ПРАЙМ/. Обвальное падение рубля 11 октября 1994 года — "черный вторник" — было только спекулятивным скачком, а реакция первого президента России Бориса Ельцина на это — сильной эмоцией, рассказал РИА Новости глава РСПП Александр Шохин, который в тот момент являлся вице-премьером правительства страны и министром экономики.

Ровно 25 лет назад курс рубля по отношению к доллару на торгах на Московской Межбанковской валютной бирже за один день упал с 2 тысяч 833 рублей до 3 тысяч 926. Через три дня курс вернулся практически на прежние позиции — до 2 тысяч 994 рублей.

"Всего лишь был скачок, были флуктуации, которые угасли в течение нескольких дней, были спекулятивные атаки, которые фактически ничем не закончились с точки зрения принципиального изменения курса. Этот урок был наукой", — рассказал Шохин.

Однако случившееся не прошло даром для тогдашнего председателя Центробанка РФ Виктора Геращенко и исполнявшего обязанности министра финансов Сергея Дубинина — они были уволены со своих постов.

Причиной их увольнения, по мнению бывшего министра экономики, стала "повышенная чувствительность Бориса Николаевича (Ельцина — ред.)".

"Сидели мы с Геращенко, Дубининым, Сосковцом (Сергей Сосковец — первый вице-премьер правительства в 1994 году) и думали, как минимизировать последствия этого ситуативного всплеска, и в этот момент позвонили и сказали, что двое из участников — свободны", — рассказал Шохин.