МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Инфляция в Германии в сентябре в годовом выражении, по окончательной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), составила 1,2%, сообщается в пресс-релизе ведомства.

В месячном выражении была зафиксирована нулевая инфляция.

Показатели совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, и предварительной оценкой.

Инфляция в Германии, рассчитанная по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, в сентябре в годовом выражении составила 0,9%, в месячном была зафиксирована дефляция в 0,1%. Показатели также совпали с прогнозами и предварительной оценкой.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.