ВАШИНГТОН, 11 окт — ПРАЙМ. Переговоры США и Китая по торговле идут очень хорошо, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

"Они идут очень, очень хорошо… Они их практически уже завершают", — сказал Трамп.

Президент США подтвердил, что следующая встреча состоится с его участием в Белом доме в пятницу. Визави Трампа по переговорам будет вице-премьер госсовета КНР Лю Хэ.

Переговоры между Пекином и Вашингтоном продолжатся пятницу, за несколько дней до запланированного на 15 октября очередного повышения пошлин США на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов в год до 30% с 25%.