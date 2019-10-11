МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ в январе-сентябре 2019 года, по предварительной оценке Минфина России, исполнен с профицитом в 3,8% ВВП, или 2,986 триллиона рублей, говорится в сообщении министерства.

Объем поступивших доходов составил 15,034 триллиона рублей, или 74,5% к общему объему доходов, утвержденному законом о бюджете. Расходы исполнены в объеме 12,048 триллиона рублей, или 65,9% к общему объему расходов, предусмотренному законом о бюджете, и 62,9% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Больше всего доходов перечислила Федеральная налоговая служба — 9,491 триллиона рублей, или 74,7% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2019 год. Федеральная таможенная служба направила 4,178 триллиона рублей, или 71,6% к прогнозу. Другие федеральные органы власти перечислили 1,365 триллиона рублей — 83% к прогнозным показателям.

Бюджет РФ на 2019 год изначально был принят с профицитом в 1,8% ВВП, однако в июле были приняты поправки, предусматривающие снижение этого показателя до 1,7% ВВП, а в абсолютных цифрах — на 50,9 миллиарда рублей — до 1,881 триллиона рублей. При внесении проекта бюджета РФ на 2020-2022 годы в Госдуму в парламент также поступила оценка ожидаемого профицита, в ней он понижен до 0,6% ВВП. Позже первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов заявил, что профицит может и превысить эти 0,6% ВВП.