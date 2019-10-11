СОЧИ, 11 окт — ПРАЙМ. Финансовый рынок через 15 лет заметно трансформируется, чему будет способствовать развитие технологий, Банк России осознает этот вызов и будет перестраиваться вместе с рынком, рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пленарной дискуссии "2035" на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

В целом она отметила, что сегодня сложно предсказывать будущее – если раньше прогнозы делались на 100 лет вперед, то сейчас сложно оценить, что будет даже через 15 лет. Технологии будут быстро сменять друг друга и менять весь образ жизни людей, а также экономику и финансы.

"Мы в России очень беспокоимся, что небольшие игроки финансового рынка не могут себе позволить большие инвестиции в то, что сейчас определяет технологический уклад. Но я думаю, что технологии будут дешеветь на самом деле, к ним будет проще доступ и все больше и больше будет возрастать в цене некий человеческий фактор, человеческие отношения", — отметила Набиуллина.

Она уверена, что конкуренция в будущем обострится. Успех компаний будет определяться не столько доступом к данным, а возможностью быстро анализировать эти данные, быстрее выстраивать бизнес-модели.

"Банки, финансовые институты выйдут за свои границы, придут новые участники. Это, конечно, будет вызов для регулятора: как регулировать эту сферу? А ее регулировать будет необходимо, потому что риски для потребителей будут оставаться. Они будут другими. Они будут связаны с технологиями, с кибербезопасностью, может быть, еще появятся риски, которые мы не представляем", — сказала Набиуллина.

Роль регулятора останется важной, отметила глава ЦБ, но ему придется перестраиваться. Это связано с тем, что сейчас регулирование идет по институтам – банкам, страховым компаниям и так далее. Регулирование финансового рынка должно быть гибким и открытым к инновациям, несмотря на то, что мировые центральные банки по своей природе консервативны, сказала Набиуллина. По ее словам, сам консерватизм может стать фактором риска.