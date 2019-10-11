БРЮССЕЛЬ, 11 окт — Dow Jones. Великобритания еще не внесла реалистичного предложения по соглашению по Brexit, но результаты состоявшихся в четверг переговоров между премьер-министрами Ирландии и Великобритании подают обнадеживающие сигналы. Об этом в пятницу заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

"К сожалению, мы до сих пор остаемся без рабочего и реалистичного предложения со стороны Великобритании", — сказал он, выступая на пресс-конференции на Кипре. "Вчера состоялась встреча премьер-министров Великобритании и Ирландии, которая впервые завершилась явным прогрессом в сторону соглашения. Я получил многообещающие намеки на возможность заключения сделки от премьер-министра Ирландии", — добавил Туск.

В пятницу в Брюсселе состоялась встреча главного переговорщика по Brexit со стороны ЕС Мишеля Барнье с министром Великобритании по вопросам Brexit Стивеном Барклаем.

В четверг и пятницу на следующей неделе состоится саммит лидеров ЕС, и обе стороны надеются достичь соглашения до этого срока. По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, он намерен осуществить Brexit до 31 октября.

"Успех не гарантирован, а время на исходе. Но использовать следует даже малейший шанс. ЕС никогда не выберет жесткий сценарий Brexit", — заявил Туск в пятницу.

Надежды на благополучный исход дела затеплились в четверг тогда, когда премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его ирландский коллега Лео Варадкар неожиданно объявили о том, что они видят шанс на заключение соглашения о Brexit. Это заявление спровоцировало сильный рост британской валюты, так как аналитики считали возможность заключения соглашения крайне низкой. Обе стороны пытаются найти способ избежать создания физической границы между Северной Ирландией, которая остается частью Великобританию, и входящей в ЕС Ирландией. До этого представители обеих сторон не видели возможных компромиссов на этот счет.

–Авторы Laurence Norman, Laurence.Norman@wsj.com, Max Colchester, Max.Colchester@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ