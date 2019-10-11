ЧИТА, 11 окт — ПРАЙМ. ООО "Байкальская горная компания" (БГК, структура USM Holding Алишера Усманова), реализующее проект разработки месторождения Удокан, стало резидентом территории опережающего развития "Забайкалье", сообщает правительство региона.

Инвестор построит в Каларском муниципальном районе современный горно-металлургический комбинат по добыче и переработке медной руды, производству катодной меди и товарного сульфидного концентрата. Объем инвестиций в проект в рамках соглашения с управляющей компанией составит 75,9 миллиарда рублей (без НДС). Планируется, что первая очередь комбината будет введена в эксплуатацию в 2022 году. Мощность производства составит 12 миллионов тонн руды в год с возможностью дальнейшего расширения до 48 миллионов тонн.

"Близкое расположение к транспортной инфраструктуре и промышленным зонам стран АТР, которые будут являться основными потребителями продукции комбината, позволит добиться максимальной операционной эффективности проекта", – заявил председатель совета директоров БГК Валерий Казикаев.

Финансирование строительства комбината осуществляется в рамках синдицированного кредита в объеме до 1,79 миллиарда долларов, выданного БГК в июле 2019 года на 12 лет. В сделке приняли участие ВЭБ.РФ, Газпромбанк и Сбербанк. Общий бюджет проекта оценивается примерно в 2,9 миллиарда долларов.

Удокан — крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире неразработанных месторождений меди. Оценка ресурсов JORC составляет 26,7 миллиона тонн меди, запасы — 15,1 миллиона тонн меди. Оценка запасов по российской классификации — 20,1 миллиона тонн меди; ресурсный потенциал месторождения — 27,3 миллиона тонн меди. При переработке до 36 миллионов тонн руды в год ГОК будет производить 474 тысячи тонн катодной меди и 277 тонн попутного серебра.

Постановление правительства о создании ТОР "Забайкалье" было подписано 1 августа 2019 года.