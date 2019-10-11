МОСКВА, 11 окт — Dow Jones. Президент США Дональд Трамп не устает повторять, что ему нужно большое торговое соглашение с Китаем. Пока нет признаков заключения крупной сделки, но небольшое соглашение, которое могло бы немного ослабить напряженность, не затрагивая фундаментальных проблем, становится все более вероятным. Рынки радуются, но инвесторам не следует слишком высоко оценивать воздействие такой сделки, которое распространится на несколько секторов, в частности, на сельское хозяйство.

Фондовые рынки США и индекс Shanghai Composite резко выросли, после того как в четверг Трамп подтвердил, что в пятницу планирует встретиться с главным китайским переговорщиком Лю Хэ. Ранее СМИ сообщали, что китайская делегация в четверг утром может отправиться домой, так как в переговорах не наблюдалось прогресса.

Если соглашение будет заключено, вероятно, оно будет предусматривать увеличение импорта сельскохозяйственной продукции из США в Китай, что немного облегчит жизнь многострадальным американским фермерам. В нем также может быть оговорены вопросы лицензирования некоторых американских компаний, продающих комплектующие изделия китайскому технологическому гиганту Huawei. Кроме того, может быть отсрочено запланированное на декабрь повышение пошлин на китайские потребительские товары.

Такое соглашение станет позитивным для обеих экономик, но не снимет с повестки дня фундаментальные проблемы, оказывающие давление на промышленности по обе стороны Тихого океана.

Во-первых, импорт китайских товаров в США на сотни миллиардов долларов по-прежнему будет облагаться пошлинами, что особенно болезненно отражается на небольших импортерах в США. По данным последнего опроса Wall Street Journal, в августе настроения малых американских компаний находятся на самом низком уровне с 2012 года.

Возможно, самой большой проблемой американского бизнеса станет неопределенность дальнейшей торговой политики, которая негативно отразится на инвестициях и найме сотрудников. В 2017 и в 2018 годы рост занятости в производственном секторе США был устойчивым, а с начала 2019 года, вскоре после введения в действие пошлин на китайские товары стоимостью 200 млрд долларов, он замедлился. После этого были введены новые пошлины, но, возможно, постоянно меняющееся отношение Трампа к торговым отношениям с Китаем нанесли больший ущерб, затрудняя компаниям планирование и подрывая их веру в то, что заключенное соглашение станет постоянным. Ограниченное соглашение не изменит такую динамику.

Во-вторых, мировой торговле и производству сейчас мешает не только торговая война. Борьба Пекина с теневым банковским сектором, которая усилилась в 2018 году, оказывает давление на инвестиции, а также на спрос на капитальные и потребительские товары, а это негативно отражается на всех, от немецких экспортеров оборудования до чилийских медных шахт. Слабость юаня усиливает это воздействие. В то же время бесконечная неопределенность в Европе вокруг Brexit, вероятно, тоже ограничивает инвестиции и рост экономики, что, в свою очередь, ослабляет спрос на американские товары.

С учетом непостоянства подхода Трампа к переговорам, нет гарантии того, что назначенная на пятницу встреча даст результат. Если же мир наступит, инвесторам следует рассматривать его как событие, лишь немного облегчающее жизнь мировому производству, не более того.

Для настоящего излечения требуется надежное завершение бесконечного китайско-американского противостояния, понижение процентных ставок в США и, возможно, восстановление внутренних инвестиций в Китае.

— Автор Nathaniel Taplin, nathaniel.taplin@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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